Incident à l'aéroport de Diass : La réaction de Souleymane Ndiaye, ancien directeur des Infrastructures Aéroportuaires

L'ancien directeur des Infrastructures aéroportuaires du Sénégal, M. Souleymane Ndiaye a réagi à l'incident survenu à l'aéroport de Diass. Dans un document reçu, l'ingénieur de conception en génie civil qui a conduit les travaux de l'aéroport de Saint-Louis exprime sa compassion et sa solidarité aux victimes et leur souhaite prompt rétablissement. Ci-dessous son message.





"Suite à l'incident tragique survenu à l'aéroport de Diass, impliquant l'avion de Trans Air affrété par Air Sénégal qui a effectué une sortie de piste, entraînant 11 blessés, dont 4 dans un état grave, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, je tiens à exprimer ma solidarité et mon soutien aux personnes affectées ainsi qu'à leurs proches.





En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières les accompagnent, tout en formulant des vœux ardents pour un prompt rétablissement aux blessés. Je salue le travail rapide et efficace des équipes de secours et des services d'urgence qui sont intervenus sur place. En ma qualité d'ancien Directeur des Infrastructures aéroportuaires du Sénégal, j'exprime également mon soutien et ma solidarité à l'égard de la plateforme aéroportuaire dans son ensemble. Je suis convaincu que les mesures nécessaires seront prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir.





Souleymane NDIAYE

Secrétaire général de la S2D