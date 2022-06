Insertion des jeunes : Huawei Sénégal signe un protocole d’accord avec l’ENA

Dans le cadre de sa collaboration avec les universités pour la formation, la promotion et l’insertion professionnelle des jeunes et étudiants, Huawei Sénégal a signé un protocole d’accords avec l’Ecole Nationale d’administration (ENA).





L’objectif de cette collaboration est d’offrir aux meilleurs étudiants de l’ENA l’opportunité d’intégrer le groupe Huawei en leur proposant des opportunités de stages en fonction des intérêts et des besoins de Huawei et de l’établissement.





Présidant cette rencontre, Monsieur Nathan Li, Directeur Général de Huawei au Sénégal s’est exprimé sur l’importance de ce protocole pour l’entreprise : « Huawei œuvre pour la création d’un écosystème de talents en TIC solide. En collaboration avec l’ENA, nous allons mener à bien cette mission par la signature d’un accord qui nous permettra de participer à l’insertion des jeunes dans le monde du travail. »





Il a également réitéré l’engagement de Huawei à accompagner les projets éducatifs au Sénégal : “Par cet accord, nous espérons promouvoir le développement de l’industrie des TIC et visons à favoriser la durabilité économique, sociale et améliorer le transfert des connaissances à long terme”.





De son côté, Cheikh Awa Balla Fall, directeur de l’École Nationale d’administration indique que cette initiative vient renforcer les liens du Sénégal et de la Chine.





« Cet accord vient renforcer les liens que nous entretenons avec la Chine, a-t-il souligné. En effet, grâce à la disponibilité de l’entreprise chinoise et à son Ambassadeur, nous avons pu aménager et équiper l'amphithéâtre Bruno Diatta, qui est aujourd’hui un ouvrage moderne et multifonctionnel. A cette occasion, nous avons été émerveillés par les services de haute qualité d’équipement de l’installation dans la technologie d'information et de communications que Huawei fournit aux opérateurs de télécommunications, mais également par la qualité de ses prestations dans le domaine de la fourniture d’infrastructures et d’appareils intelligents ».





D’après le directeur de l’ENA, cet accord permettra de faire des progrès importants dans la formation initiale des élèves dans le domaine des TIC, et de la culture chinoise. Il permettra également de renforcer l’accompagnement technologique pour la modernisation de l’installation et des méthodes d’enseignement. Et aucun effort ne sera ménagé afin que l’ENA puisse jouer pleinement sa partition dans ce partenariat et dans sa mise en œuvre.