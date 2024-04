Interdiction d’accès du khalife général Thierno Bachir Tall au salon d’honneur de l’AIBD : La famille dément et précise

La cellule de communication de la famille omarienne de Louga dément l’information parue dans la presse de ce matin plus précisément dans le journal "Direct News" selon laquelle le khalife général Thierno Bachir Tall a été interdit d’accès au salon d’honneur de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.







"Nous apportons un démenti formel sur ces informations infondées qui ne sont que de purs mensonges », a déclaré Aminata Tall la fille aînée du khalife.





Selon elle, le marabout, qui était en partance pour les Etats-Unis pour raisons médicales, a voyagé dans d’excellentes conditions sans aucun couac au niveau de l’aéroport.





«Nous rappelons que le khalife a été bien accueilli et traité par les autorités aéroportuaires et nous précisons qu’il est bien arrivé à destination. La cellule de communication promet de revenir sur cette information « absurde » qui ne fait que saper les liens étroits qui existent et qui continuent d’exister entre le spirituel et le temporel.