Kaffrine : Sos consommateurs alerte sur la situation des usagers

Un point de presse a été organisé par la branche kaffrinoise de Sos consommateurs, un réseau social de consommateurs sénégalais, en vue d’alerter sur la situation des consommateurs à Kaffrine.









La question de l’eau a été soulevée. Et c'est pour dénoncer la surfacturation et les nombreuses pannes techniques qui subsistent depuis plusieurs années. “L'eau est le principal problème que les populations rencontrent. Cette problématique doit être réglée au plus vite, car les populations souffrent”, a fait savoir Dame Seck, représentant de Sos consommateurs à Kaffrine.









Ce dernier se dit également préoccupé du fait que les salles de classe et l’effectif manquent dans les écoles, précisément dans le département de Malem Hodar. Il préconise également que chaque Cem puisse disposer d’une salle informatique.









À l’approche de la campagne agricole, Sos consommateurs demande l’intégration des consommateurs dans le comité de pilotage qui supervise la distribution des engrais, en vue de sécuriser la surveillance.









“Les opérateurs de semences agrémentés s’engagent à faire des choses dont ils ne sont pas capables. Et au finish, ce sont les consommateurs qui vont en pâtir. Nous demandons que cette année, les opérations de cession soient surveillées. De même, il faut mettre un mécanisme pour permettre à ceux-là de respecter leur engagement“ a argumenté le président de Sos consommateurs à Kaffrine.









Sur la question du transport, Dame Seck attire l’attention par rapport à la surcharge. “Le transport intracommunal doit être revu. Les transporteurs exagèrent en supportant bêtes et bagages sans respecter les normes. Tout cela affecte négativement le confort des consommateurs”.