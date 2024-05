Koungheul : Face à la détérioration de l'atmosphère, les habitants usent de bonnes pratiques

La dégradation du climat, avec la poussière en suspension dans l'air, indispose plus d'un habitant de Koungheul.













Le changement climatique et les vents poussiéreux contribuent à causer des maladies respiratoires telles que la bronchite, l’asthme, la pneumonie, etc. De ce fait, certains habitants ont préconisé des mesures pour faire face.













“Nous prodiguons des conseils aux élèves, une fois chez eux, de rester dans les maisons pour ne pas s’exposer. De plus, les vendeurs doivent couvrir leurs aliments pour empêcher la poussière d’y accéder”, conseille un enseignant à l’école primaire de Koungheul.













Un autre habitant interrogé pense que la poussière impacte sur la santé. « Les parents doivent limiter les déplacements des enfants à la maison. C’est le résultat malheureux du changement climatique. Donc, il est nécessaire de planter des arbres pour mettre fin à ces situations », souligne-t-il. Et pour Bassirou Socé, le port du masque est une mesure idoine pour se protéger de la poussière. “Nous essayons tant bien que mal à l’école de limiter les déplacements des élèves. De plus, le nouveau programme met en avant des cours sur le vivre-ensemble et le vivre dans son milieu. Ce qui est très intéressant pour apprendre aux élèves le bon comportement à adopter”, indique-t-il.













Pendant ce temps, un bulletin météo partagé par l’Anacim informe que durant ces prochaines 24 heures, un temps ensoleillé à dégagé sera noté sur le territoire, hormis la zone sud-est où des voiles de nuages seront enregistrés. La chaleur sera davantage sensible sur le pays, surtout dans les régions Est, Centre et Sud où les maximas de température journalière varieront entre 42 et 45°C. À Dakar néanmoins, elle sera moins ressentie, apprend-on.









La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement de mise sur le littoral avec des minimas de 21 à 23°C, laissant les localités Centre et Est sous une nuit plus ou moins chaude. Les visibilités seront globalement bonnes sur le pays et les vents seront de secteur est à nord avec une intensité faible à modérée, peut-on lire sur le bulletin.