L'identité des acteurs de "Cirque noir" dévoilée: 2 étudiants et un agent commercial de Canal+ dans le lot

L'affaire dite "Cirque noir" a été appelée, ce vendredi, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar avant d'être renvoyée au 27 août prochain.







Mais, d'ores et déjà, les informations obtenues lèvent un coin du voile sur l'identité des 6 mis en cause dans cette affaire. En effet, dans ce lot, il y a deux dames en l'occurrence C. Mendy et N. Ba. Cette dernière est d'ailleurs étudiante en audiovisuel dans un établissement privé de la place.





Le scénariste, principal producteur de la série, s'appelle A. Ndiaye. Parmi eux, il y a un certain M. Ousseyni dit Wizzy Kama, musicien, coproducteur de la série, A.A. Sarr dit Guélewar, également étudiant à l'université virtuelle du Sénégal (Uvs), A.S. Diop alias Lamza, agent commercial à Canal +, acteur.

Ils sont tous poursuivis pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et outrage public à la pudeur.





Pour rappel, seuls ces six personnes parmi tous les membres du groupe arrêtés par la Division spéciale de la Cybersécurité (Dsc) sur la Petite-Côte, ont été déférées et placées sous mandat de dépôt. Ce, suite à une plainte de l'Ong Jamra après la diffusion de la bande annonce du film polémique.