LA POSTE / Saint-Louis : Abdoulaye Bibi Baldé partage le plan stratégique de développement avec les acteurs du Nord

Dans le cadre de son large et ambitieux programme de modernisation de la Poste et de faire d’elle l’opérateur postal leader en Afrique à l’horizon 2025, avec des services innovants, inclusifs et durables, des infrastructures optimisées et des ressources humaines de qualité, le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé était en tournée dans la région Nord.

Dans un forum organisé à la salle de la gouvernance de Saint-Louis, en présence des acteurs de la Poste de Saint-Louis et de Louga, le directeur général de la Poste a décliné les objectifs à court et long termes du groupe la Poste qui va s’articuler sur un plan stratégique de développent.





« Nous sommes dans le processus de l’élaboration d’un plan stratégique qui sera bientôt soumis au conseil d’administration à la fin du mois. Il était important pour nous de consulter les acteurs, c’est pour cette raison que nous avons voulu faire un déplacement à Saint-Louis pour échanger avec les acteurs au niveau déconcentré, parce que ce plan stratégique se veut inclusif et participatif, c’est pour cela que nous sommes à Saint-Louis pour un forum sur ce plan stratégique de développement du groupe la Poste », a indiqué Abdoulaye Bibi Baldé.





Les objectifs visés dans le court et long termes selon le patron de la Poste sont d’être l’opérateur leader d’ici 2025. « Pour ce faire, nous avons d’autres objectifs spécifiques à atteindre. D’abord améliorer notre chiffre d’affaires, parce que c’est extrêmement important, parce qu’il ne faut pas se voiler la face, nous sommes dans une concurrence où le secteur est ouvert. Donc il faut être prêt, être créatif et innovateur. Sinon, malgré qu’on soit secteur public, qu’on soit société nationale, on va être distancée, larguée et peut-être même on risque d’avoir un problème de survie et de viabilité », a-t-il expliqué.