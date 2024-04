Le journaliste Sambou Biagui dit être victime de menaces de mort





Les sorties récurrentes du journaliste Samboi Biagui ne sont pas du goût de tous les citoyens.









Le consultant en communication dit avoir été victime de menaces colportées deux individus à bord d'un scooter à hauteur de Sacré Coeur.





Le Président de l’Association de la presse pour l’Entraide et la solidarité, informe que les faits se sont déroulés hier à sortie de son lieu de travail.





Interpellé sur la motivation de ses agresseurs encore non identifiés, Sambou Biagui est convaincu que c’est à cause de "ses révélations faites sur la gestion du président sortant". Cependant, il déclare "être plus déterminé que jamais à faire découvrir la vérité et qu'aucune menace ne pourra entraver son travail".





D’ailleurs, il annonce une plainte contre X qui sera déposée demain au tribunal.