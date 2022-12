Le rappeur Kilifeu accuse Moussa Sow (Cojer) de l'avoir agressé

Kilifeu accuse Moussa Sow Cojer de l'avoir agressé

Le rappeur et activiste Kilifeu dit avoir été victime d'injures, d'agression et de menaces de mort par des membres de la Convergence des jeunes républicains (COJER) nationale. D'après des informations de Actu 221, il aurait reçu plusieurs coups occasionnant des blessures à la tête dans la nuit du samedi 10 décembre 2022 dans un hôtel de la place.





"Le rappeur Kilifeu était venu répondre à une invitation à la soirée organisée par Rafprod sous la présence de Dora Gaye, président de la plateforme Xippill Xoll lifi Mackydef, d'un frère de Marième Faye Sall et d'un juge. Une bagarre a éclaté à la surprise générale, s'ensuivent des échanges de coups de poing, des injures et des menaces de mort. Par la suite, la sécurité a sommé Moussa Sow et ses camarades de la Cojer de quitter la salle pour un bon déroulement de l'activité", informe le site.





Après sa mésaventure, le rappeur aurait déposé une plainte contre le coordonnateur de la COJER nationale Moussa Sow, Alpha Oumar Sow et Cie.