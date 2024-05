Louga : la lycéenne, l’amoureux, la commande sur les réseaux sociaux et le fœtus

F. N., élève en classe de Seconde, a été déférée au parquet de Louga pour interruption volontaire de grossesse. Selon L’Observateur, qui rapporte cette histoire, la lycéenne de 20 ans a été interpellée par les éléments du commissariat urbain de Linguère suite à une dénonciation. Elle a entraîné dans sa chute son copain, auteur de la grossesse, visé pour complicité dudit chef.



Le journal indique que la jeune fille a investi les réseaux sociaux à la recherche de la solution pour «effacer» sa grossesse à l’insu de sa famille. Des comprimés lui sont conseillés, elle les achète, se retire dans sa chambre et avale la dose recommandée. Le résultat est direct, d’après L’Observateur : «Elle a expulsée une partie du fœtus de 15 semaines après avoir abondamment saigné.»