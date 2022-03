Louga : Les femmes réclament leur implication dans la mise en oeuvre de la parité

Fatoumata Binetou Rassoul Diallo, coordonnatrice du projet ‘’Jangal Napp

Fatoumata Binetou Rassoul Diallo, coordonnatrice du projet ‘’Jangal Napp’’, a invité les autorités politiques à aller à la base. Invitation faite, ce mardi, 08 mars 2022, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, pour impliquer davantage les femmes dans la mise en œuvre de la parité au Sénégal.





‘’La situation de la femme a évolué au Sénégal. La parité est une avancée que nous saluons, mais nous avons constaté qu’elle ne concerne que les femmes leaders. On devrait descendre à la base, impliquer davantage les femmes rurales, les femmes dans les quartiers, dans les associations féminines et les mettre au-devant de la scène’’, a-t-elle dit sur APS.





Et elle poursuit: ‘’Après les élections locales, la parité a été largement respectée et beaucoup de femmes siègent, aujourd’hui, dans les conseils municipaux. Et au niveau de l’Assemblée nationale, c’est pareil. Mais nous voulons plus, il faut donner la priorité aux femmes à la base’’.





Pour Fatoumata Binetou Rassoul Diallo, ce projet "Jangal Napp’’, dédié aux quartiers périphériques, a pour but de soutenir les femmes à diversifier et agrandir leurs activités.