Louga : perquisition mouvementée chez un dealer, les policiers séquestrés, blessés et dépouillés de la drogue saisie

Tout marchait comme sur des roulettes. La brigade régionale (Louga) de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) était sur la piste d’un trafiquant de chanvre indien parti du village de Thiégne (Thiès) pour approvisionner ses clients à Louga. Le suspect devait emprunter la Route nationale.



Ce 22 avril, à 15 heures, les éléments de l’OCRTIS/Louga érigent un check-point à l’entrée de Louga. Le dealer se pointe à bord d’une moto Jakarta. Il est automatiquement coincé avec 4 kilos de chanvre répartis en 5 blocs. Conduit dans les locaux de la brigade régionale, celui qui est identifié sous le nom de C. A. A passe aux aveux. Et accepte de collaborer avec les enquêteurs.



D’abord, le mis en cause balance son fournisseur. Il révèle qu’il est domicilié au village de Thiégne et se nomme M. Thégne. Ensuite, suivant le plan des enquêteurs, il tend un piège à ce dernier en passant une nouvelle commande de chanvre, 5 kg (6 blocs). Rendez-vous est pris, pour la livraison de la marchandise, à 1 km du village de Thégne.



D’après L’Observateur, qui a percé cette affaire, les policiers se rendent discrètement sur place à bord de deux véhicules. M. Thégne se montre sans se douter qu’il venait de tomber dans un piège. Pris la main dans le sac, il est conduit chez lui pour une perquisition.



C’est là que débute les ennuis pour les policiers, d’après le récit du journal du Groupe futurs médias. «Dès le début de la fouille, les enquêteurs ont découvert 8 blocs de chanvre dissimulés dans un trou aménagé dans un enclos, rapporte la source. Cependant, ce que les policiers n’avaient visiblement pas pris en compte, c’est l’élan de solidarité des habitants du village pour aider le trafiquant de drogue [à se tirer d'affaire]. Confrontée à une soudaine et farouche opposition de nombreux villageois, l’équipe de police a été encerclée par la foule d’assaillants.»



Plus nombreux et déterminés, les boucliers du dealer remportent la manche : les policiers enregistrent trois blessés, un à la tête, un deuxième à l’épaule et le troisième à l’œil gauche. «Ce n’est pas tout, indique L’Observateur. Le véhicule des policiers, une Peugeot 406, ainsi que plusieurs objets, dont des téléphones portables, ont également été endommagés ou emportés par la foule en colère. Galvanisés par cet acte de rébellion, les assaillants ont pris la totalité de la drogue saisie. Ils sont allés jusqu’à retenir trois agents de police sous un arbre pendant 2 heures.»



Le journal rapporte que les policiers, pour éviter un bain de sang, ont refusé d’utiliser leurs armes. Les éléments de L’OCRTIS durent leur salut à l’intervention de la gendarmerie de Pékess.



Les hommes en bleu ont procédé à l’arrestation du dealer avant de le remettre aux policiers. L’Observateur informe que M. Thégne a été placé en garde à vue puis déféré au parquet de Louga, ce lundi, en compagnie de C. A. A. «Le dossier n’est pas clos», informe le quotidien d’information.