Louga : Un gendarme meurt dans un accident de la circulation

En service à la brigade de proximité de Potou, le gendarme D. K. Sané a perdu la vie dans un accident de la circulation, a appris Seneweb. Son frère d'armes El Hadj Mody Diallo témoigne.









"Regret de vous annoncer du rappel à Dieu du gendarme D. K. Sané survenu accidentellement le 21/5/2024, m'apprend-on depuis la cité Gendarmerie de Diakhaye.





La levée de corps a eu lieu ce 22/5 à l'hôpital régional de Louga. Inhumation à Djimakakor, niché dans communauté rurale de Tenghory, département de Bignona. Prions pour le repos de son âme. Amen.





Le défunt était en service à la brigade de Potou, dans la compagnie de Louga et serait issu de la 49e promotion des élèves gendarmes, sortie le 5/10/2017, si ma mémoire est bonne. Durant sa courte vie pleine de sens, il a rendu d'éminents services à sa patrie.





À la gendarmerie nationale y compris le personnel retraité, je présente mes condoléances les plus émues. À ses classes - camarades de promotion, sa famille, parents, proches et connaissances, aux populations de Djimakakor et environ, à celles de Sébikhotane ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille des forces de défense et de sécurité.





Je m'incline pieusement devant la mémoire de ce grand serviteur très tôt arraché à notre affection ! Cher frère de valeur, sois fier d'avoir dignement et honorablement servi ta mère patrie.





Prions afin que sa famille puisse supporter cette indicible et terrible épreuve de la vie. Terre de ses ancêtres, sois légère sur lui ! Longue vie à nous."