‘’Innovation Bas carbone’’ : Une stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Sénégal

Les émissions de gaz à effet de serre font partie des facteurs les plus importants du réchauffement climatique. Ce phénomène souvent causé par des entreprises est à l’origine du dérèglement climatique dans le monde notamment au Sénégal.





Et pour lutter contre ce fléau, un changement de comportement et de paradigme est nécessaire. C’est dans ce sens que certains acteurs de la société civile, de la ville de Dakar et des travailleurs d’Eiffage ont adopté la stratégie ‘’Innovation bas carbone’’ pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre.





La stratégie n’est autre que la limitation de l’utilisation d’appareils à haut carbone. Il s’agit aussi de petits gestes au quotidien comme éteindre la climatisation des bureaux, les lampes et autres matériels le soir. L'idée est en quelque sorte, le changement de mentalités et de comportements pour éviter tout ce qui peut participer au réchauffement de la planète. La stratégie recommande aussi un changement de variant au marché public, des techniques routières et l’utilisation de matériels plus résilientes des entreprises.





‘’Nous avons commencé par un grand programme de formation aux causes et conséquences du dérèglement climatique et à la présentation de solution adaptée au contexte sénégalais. Ce programme nous l’avons administré à nos salariés en priorité, à la société civile, à la ville de Dakar, aux comités de pêcheurs de Saint-Louis. On cherche à viser large’’, lance Taman Mhoumadi, responsable pôle ''Innovation bas carbone'', qui animait un atelier dans ce sens ce mercredi.









Cette stratégie vise à faire évoluer les modèles économiques afin d’incorporer des solutions durables et de bas carbone dans les offres commerciales et les travaux, en prenant en compte l’urgence climatique.





‘’On propose certaines solutions de bas carbone et on a déjà commencé à les mettre sur place. Pour aller plus loin tous ensemble, il faut se connecter avec un écosystème qui doit avancer avec nous. Il faut aussi trouver des moyens pour appuyer les entreprises qui sont dans cette démarche. Il s’agit de se connecter à l'écosystème et de le faire avancer vers une stratégie bas carbone en tenant en compte les changements climatiques’’, explique la responsable de responsable pôle ‘’Innovation bas carbone’’.