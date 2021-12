Malick Gakou à propos de Lamine Diack: « Sa contribution dans le sport mondial est incontestable »

L’ancien ministre et leader du Grand parti, Malick Gakou, s’est prononcé sur le décès de Lamine Diack qu’il considérait comme un père. Dans un entretien à Lobservateur, il évoque ses relations avec l’ancien patron de l’athlétisme au niveau mondial.





J’ai vécu le décès du président Lamine Diack dans la tristesse comme tous les sportifs, comme tous les Sénégalais, mais aussi comme tous les Africains. Le président Lamine Diack était tout cela à la fois. Il était un sportif, un Sénégalais et un grand panafricain. C’est une grosse perte pour le Sénégal, pour l’Afrique mais particulièrement pour le monde du sport. Sa contribution dans le sport mondial est incontestable. Le Sénégal a perdu un digne fils, un grand monsieur», témoigne-t-il.





« Hormis l’aspect sportif, Lamine Diack était aussi un père qui nous prodiguait des conseils. A chaque fois que je le rencontrais, il n’a jamais tari en conseils à mon endroit. C’est un père que nous avons perdu. Nous espérons que son legs sera préservé », souligne le président du Grand parti.