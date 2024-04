Marché Petersen : Tensions entre des commerçants et le président de l'Union des commerçants

Certains commerçants ne veulent plus entendre le nom de UCP (l'Union des commerçants de Petersen). Au centre commercial de Petersen, certains d'entre eux dénoncent la gestion du centre commercial et exigent la tenue d' une assemblée générale.





« Nous avons un problème avec l'UCP qui est gérée seulement par trois personnes. Au début, le président nous avait donné l’information selon laquelle ils vont dégager les gens qui sont à l'entrée du centre commercial pour plus de visibilité. Après nos signatures, il a changé l’entête pour créer l’association. La gestion du marché est nébuleuse .Comment peux-tu diriger des commerçants et les combattre ? Ils ont amené des commerçants au tribunal du commerce et ils ont perdu leurs cantines pour les donner à d'autres, sous prétexte qu’ils n’ont pas payé. Ils ne peuvent pas être là à falsifier des papiers ou récupérer les cantines des gens pour aucune raison. Nous ne refusons pas de payer, mais dans les règles de l’art. Nous voulons qu’il dégage. On ne le reconnait pas », nous dit Djily Dia, le porte-parole du jour.





Cheikh Mbacké Mbaye, commerçant, raconte que le président de l’UCP est venu le jour de la Korité "pour confisquer leurs bagages sans pour autant les avertir. Des bagages dont coût tourne autour de dizaines de millions". Ils menacent de porter plainte et appellent aux autorités à régler ce problème.





Joint par téléphone, le président de l’UCP, Massamba Guèye, nie toutes ces accusations et nous donne sa version des faits : «Je les ai dénoncés au Service d'hygiène. Imaginez 26 t impropres à la consommation lors de la période de Korité. Ils ont dans leurs boutiques des produits qui sont avariés.»