Médinatoul Salam: Sokhna Aïda Diallo reçoit 250 millions F CFA en guise de adiya

250 millions F CFA, c'est la rondelette somme qui a été remise à Sokhna Aïda Diallo par ses disciples. C'était le 17 avril dernier à l'occasion de la célébration de la rencontre entre Serigne Cheikh Béthio Thioune et Serigne Saliou Mbacké en 1946. L'information a été livrée par la cellule de communication de la veuve du guide des thiantacounes.





"Une foule immense a répondu présente à l'appel de SOKHNA AIDA SALIOU. Les talibés et les invités sont en effet venus en masse des quatre coins du monde pour rendre grâce à SERIGNE BÉTHIO à l'occasion de ce 17 avril 2023, comme en témoignent ces photos. Sous l'égide de SOKHNA AIDA SALIOU, ils ont tenu à manifester leur reconnaissance envers le Guide des thiantacounes. Les disciples ont d'ailleurs offert une adiya de plus de 250 000 millions à SOKHNA AIDA SALIOU en qui ils voient la continuité de SERIGNE BÉTHIO. Cette mobilisation extraordinaire prouve une fois de plus que SERIGNE BÉTHIO est plus que jamais présent. SERIGNE BÉTHIO amoul dendando", lit-on dans le communiqué.