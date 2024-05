Ngodiba : Les cinq jeunes arrêtés lors d’une manifestation contre Flexeau condamnés

Suite à des échauffourées entre les jeunes de Ngodiba (département de Kaffrine) et des gendarmes, à la suite de la saisie, par Flexeau, des compteurs des habitations où des factures impayées ont été constatées, cinq jeunes avaient été arrêtés en avril dernier et déférés au parquet de Kaolack. Ils étaient poursuivis pour quatre chefs d’accusation : trouble à l'ordre public, actions diverses, avoir blessé un agent de la gendarmerie et destruction de bien (vitre de la voiture) de Flexeau. La présidente du tribunal de Kaolack les a condamnés à six mois de prison, dont un mois ferme.