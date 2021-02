Ngoundiane : Le chauffeur du "horaire" meurt d'une crise d'asthme au volant

Le chauffeur D. Tine du bus "horaire" qui assurait le trajet Mboussnak (Tassette), Ngoundiane et enfin Dakar, a eu une crise d'asthme qui lui a coûté la mort alors qu'il transportait des passagers.L'accident est survenu, selon une source de Dakaractu à hauteur du village de Hannène (Thiénaba).En effet, le défunt venait, informe la source de Dakaractu, de quitter Ngoundiane pour se rendre dans la capitale.Les blessés pour la plus part des Ngoudianois sont légers et ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, le corps sans vie aussi...