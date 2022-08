Paix en Casamance : les dessous de l’accord entre le gouvernement et le MFDC

Le gouvernement et le MFDC ont signé à Bissau (Guinée-Bissau) un accord pour la paix en Casamance. Sous les auspices du Umaro Sissoco Embalo, Président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, les deux parties se sont engagées à faire taire les armes et à suivre un processus concerté de retour à la paix.



L’amiral Papa Farba Sarr, chef du Renseignement intérieur et extérieur, représentait le Sénégal. Il avait en face de lui César Atoute Badiate pour le MFDC. Selon Libération, trois autres personnalités ont joué un rôle actif dans la signature de l’accord.



Il s’agit, cite le journal, de Lansana Fabouré de la base du MFDC de Diakaye et de deux responsables de l’ONG Humanitarian dialogue (HD), Alexandre Liebeskind et Ndèye Khady Diouf.



Ce dernier a confié à Libération : «Cette déclaration constitue une avancée majeure après 40 ans de conflit et sept rencontres de négociations au Sénégal, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau au cours des trois dernières années.»





Celui qui est le directeur Afrique francophone d’HD ajoute : «L’engagement des Présidents Embalo et Macky Sall d’assurer la sécurité des combattants qui déposent les armes est déterminant pour la poursuite des discussions sur un accord de paix global.»