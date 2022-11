Port d'attributs dédiés aux forces de défense : Antoine Diome menace de sévir

C'est à travers un communiqué que le Ministre de l'Intérieur a fustigé le fait que certains individus portent des cagoules et arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité notamment ceux réservés aux forces spéciales. "De pareils agissements créent la confusion aux yeux des populations et peuvent semer le doute sur l'imputabilité de certains actes malveillants, susceptibles d'être commis par des personnes malintentionnées" ,lit-on dans le communiqué.



Le Ministre de l'intérieur a tenu à rappeler que le port de l'uniforme et l'utilisation de matériels de protection individuelle réservés aux forces de défense et de sécurité ,sont encadrés par une réglementation spécifique.Le non-respect de ces dispositions exposent son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements.