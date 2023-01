Port du bracelet électronique : La Raddho lance un plaidoyer

Port de bracelet électronique au Sénégal

Le port du bracelet électronique, effectif depuis le mois de novembre dernier pour désengorger les prisons, est une bonne chose. La Rencontre africaine de défense des Droits de l’homme (Raddho), se réjouit ainsi de cette mesure prise par le gouvernement, tout en soulignant que tout doit se passer dans les règles de l’art. Sur les ondes d’iRadio, le secrétaire général de la Raddho, Sadikh Niasse, a un fait un plaidoyer.