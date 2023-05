Procès Ousmane Sonko - Adji Sarr : Seydina Touré et Sidy Ahmed Mbaye aperçus au tribunal





Ousmane Sonko est sans doute le seul protagoniste de l’affaire Adji Sarr qui manque à l’appel au Tribunal de Dakar.





En plus de la partie civile, Ndeye Khady Ndiaye patronne du salon de massage et son mari, l’ex capitaine de la gendarmerie Seydina Touré et Sidy Ahmed Mbaye, tous deux témoins, sont aussi dans la salle 04 devant abriter ledit procès.





Le capitaine Touré est l'officier de police judiciaire qui a entendu Adji Sarr lors du dépôt de sa plainte contre Ousmane Sonko. C’est lui qui avait supervisé, à la section de recherches de Colobane, l’enquête préliminaire ouverte en février 2021. Soupçonné par sa hiérarchie d’avoir fait fuiter auprès des médias le rapport de l’enquête préliminaire, il avait ensuite été radié de la gendarmerie





Sidy Ahmed Mbaye est celui qui avait récupéré la présumée victime la nuit des faits présumés.