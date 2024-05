Projections : Bassirou Diomaye Faye mise sur un Plan national de prévention et de gestion des inondations

L’année 2024 s’annonce pluvieuse, selon les prévisions du Comité permanent inter-États de lutte contre le sécheresse au Sahel (Cilss). Ainsi, le Sénégal compte prendre des mesures idoines pour lutter contre les catastrophes naturelles en vue.









Ce mercredi, lors du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko d’engager, dès à présent, tous les ministres, services de l’État et acteurs territoriaux concernés à proposer un Plan national de prévention et de gestion des inondations.









« Le chef de l’État a invité le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller dans l’immédiat à l’identification des localités, zones et sites prioritaires en termes de travaux d’aménagement préhivernage et de déploiement des moyens d’intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et du génie militaire », ajoute-t-on dans le communiqué.