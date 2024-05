Promovilles: Le ministre Maïmouna Dièye remet des équipements d’une valeur globale de 50 millions de FCFA aux femmes de Mbour

Le Programme de Modernisation des Villes (Promovilles), transforme la commune de Mbour. Promovilles a permis à la commune de Mbour de bénéficier de 10 milliards de FCFA en termes de réalisation de divers projets.





Il s’agit de 17 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 12 tronçons qui desservent 17 quartiers dont Diamaguene 1 et 2, Hélène Tabet, Djouti Joal, Sanna Daffé, Thiocé Est, Cimetière liberté, etc. Ajoutons à cela un poste de santé avec maternité au quartier Oncad/ Espagne, un Plan de Mobilité Urbaine Soutenable de l’agglomération de Mbour (PMUS) dont la mise en œuvre devra permettre une meilleure maîtrise du trafic dans la zone.





Selon la Ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, Mbour bien que n’étant pas capitale régionale, elle fait partie des premières communes qui ont le plus bénéficié du Promovilles.





« Sa population, son positionnement de ville carrefour et touristique, très fréquentée, ont prévalu à son éligibilité au financement avec la Banque Africaine de Développement et celui avec la Banque Islamique de Développement. Promovilles capitalise aujourd’hui dans la commune de Mbour plusieurs réalisations à grand impact sur le cadre et les conditions des populations", a déclaré la ministre.





Au-delà de tous ses projets, Promovilles ne se limite pas à mettre en place des voieries. Le Programme a mis en place des projets d’appui aux femmes et aux jeunes. C’est dans ce cadre que le Ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, en présence de la coordonnatrice du Promovilles, Aïssatou Diokhane Sow a procédé à la remise d'un important lot de matériels de transformation de produits halieutiques aux groupements de femmes de la commune de Mbour.





"Un important lot de matériels a été remis au Gie Bok Ligguey Mbalene de Mbaling Mbour regroupant plus de 200 femmes de la commune spécialisées dans la transformation de produits halieutiques. Ces équipements d’une valeur globale de 50 millions de FCFA, financés par l’Etat du Sénégal et son partenaire la Banque Africaine de Développement (BAD), comprennent entre autres des fours pour fumage de poisson, des claies de séchage, des congélateurs, des tables, des fûts, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises, des tenues, etc. Ces équipements devront faciliter le travail à ces braves femmes, courageuses, engagées et améliorer leur rendement et leur productivité en vue de les rendre plus autonomes", a expliqué Mme le ministre qui a procédé à la remise du matériel, en présence de la coordonnatrice, Mme Aïssatou Diokhane Sow.





Mbour abrite le premier port de pêche artisanale du Sénégal avec une flotte composée de milliers de pirogues. Ce qui conforte la ministre Maïmouna Dièye à ne point douter de "l’impact que ces équipements auront sur le rendement, ainsi que la qualité des produits finaux" des femmes transformatrices de Mballing.