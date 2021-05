Protection de l’enfance : L’ONG Eden s’engage pour la diminution des cas d’abus et de violences

Ong Eden pour la petite enfance

Pour assurer une bonne protection de l’enfance, l’ONG Eden, en partenariat avec L’Union Européenne, a organisé un atelier de renforcement des capacités de son personnel en matière de protection des enfants. Selon les informations relayées dans le journal" Libération ", cet atelier qui s’inscrit dans le cadre du projet « Joining Forces /Agir ensemble »(Jofa) vise le renforcement des formateurs dans l’animation de sessions de formation sur les droits et la protection de l’enfance.