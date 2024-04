Publication des Rapports :FDS Les Guelwaars salue la mesure et encourage le Président et son gouvernement

FDS-Les Guelwaars de Babacar Diop salue la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’ordonner la publication des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’État et de l’OFNAC des cinq dernières années. ce parti politique que les Sénégalais se sont massivement mobilisés pour le changement et exigent la reddition des comptes. « Dès lors, aucun compromis n’est possible sur cet impératif de bonne gouvernance », tranchent les partisans du Dr Diop.

Pour ce parti, il est inacceptable que des élites politiques continuent de piller les ressources publiques, sans avoir à rendre compte ,dans un pays où le chômage et la pauvreté conduisent des milliers de jeunes à affronter la mer ou le désert au péril de leurs vies. « La fin de l’impunité dans notre pays est le premier acte de changement attendu. C’est pourquoi, FDS-Les Guelwaars encourage le président de la République, et l’ensemble du gouvernement à poursuivre, sans relâche, cette politique de reddition des comptes pour préserver les deniers publics », déclarent les membres du directoire de FDS-Les Guelwaars .

A propos du contexte politique national, le directoire dit apprécier « positivement » les premières mesures gouvernementales.





«En effet, les mesures fortes adoptées par le Conseil des Ministre, lors de sa réunion du mercredi 17 avril 2024, confortent la dynamique de changement enclenchée depuis l’entrée en fonction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye », se réjouissent-ils.





Toujours selon Fds les guelewaars, l’annonce de la tenue d’un séminaire gouvernemental et d’une série de conseils interministériels sur la Tabaski 2024, la campagne de production agricole 2024, la préparation de l’hivernage et la préparation des examens et concours, «traduisent la volonté du gouvernement de faire face, sans tarder, aux urgences de l’heure ».





Enfin, le directoire du parti souhaite, dans les prochains jours, organiser un séminaire national qui réunira les structures du parti, les coordinations départementales et celles de la diaspora pour évaluer l’élection présidentielle et engager une stratégie de réorganisation, de massification et d’ouverture du parti.