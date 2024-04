Qui est Macoumba Sarr, l’ami sénégalais de Doumbouya, au destin peu clément ?

Alors qu’il assistait à l’investiture du nouveau président sénégalais Diomaye Faye début avril, le chef de l’Etat guinéen Mamadi Doumbouya est tombé sur un ami de vieille date. L’homme s’appelle Macoumba Sarr. Sur les photos, on voit Doumbouya accroupi, saluant son ami, assis en chaise roulante.







Anciens soldats de la Légion étrangère de France





Les deux hommes se connaissent très bien. Ils sont tous deux d’anciens soldats de la Légion étrangère de France. Mamadi Doumbouya, affligé de voir Sarr dans un tel état, prend ses coordonnées dakaroises et demande à son protocole de prendre les dispositions pour le conduire à Conakry.





Le mercredi 10 avril dernier, jour du Ramadan, le Sénégalais est reçu par Doumbouya au Palais Mohamed V. Les deux hommes prient et passent du temps ensemble.





Il devient paraplégique 8 ans après son entrée dans la Légion étrangère





Macoumba Sarr est né à Thiès au Sénégal. Dans sa jeunesse, il rejoint la France où l’opportunité d’intégrer la Légion étrangère se présente à lui. Il passe les tests avec brio, et devient ainsi membre de cette troupe d’assaut de l’armée française au début des années 2000.





Malheureusement, sa vie bascule 8 ans plus tard. Il se blesse dans l’exercice de ses fonctions, et devient paraplégique. Comme pour honorer son courage et le service rendu à la nation française, le président français lui décerne en juillet de la même année, la médaille militaire.





La reconversion





Il rentre ensuite au Sénégal et crée la fondation « Def lou bakh » pour œuvrer dans l’éducation, la santé et l’environnement. Sarr se consacre aussi à l'handisport. Il remporte une médaille d’or au Championnat du monde militaire de cyclisme dans la catégorie handibike , en 2021.





C’est l’année où son ami Doumbouya dépose Alpha Condé à la faveur d’un coup d’Etat militaire. Il a suivi ces évènements de loin et cherchait sans doute une occasion pour revoir son ami. Cette occasion s’est présentée début avril à Dakar et il l’a saisi.