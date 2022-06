" On ne peut pas empêcher tous les leaders de l'opposition de participer aux élections" (Avocat)

Vouloir empêcher tous les grands leaders politiques de l'opposition à participer à ces élections, c'est un lourd danger et il faut chercher une solution, sinon ça va dégénérer, selon Me Massokhna Kane, Avocat et Président de l'association consumériste SOS Consommateurs. "On ne peut pas empêcher tous ces acteurs de ne pas participer", dit-il sur le plateau de l'émission "Opinion".





A l'en croire, "ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur sur sa liste qu'il faut l'éliminer comme ça sans une possibilité de se corriger. Et ça, c'est l'Etat qui doit changer d'attitude. On doit modifier la loi ou l'interpréter positivement".