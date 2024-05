Racisme : Une famille sénégalaise agressée en Italie, le maire Matteo Lepore réagit

Le week-end dernier, une famille sénégalaise a été victime de racisme à Bologne, en Italie. Nabou Dieng, son mari Mbacké et leurs deux enfants ont été agressés verbalement et physiquement par un groupe d'individus non encore identifiés. Ce qui a fait réagir le maire de Bologne, Matteo Lepore.





Selon des informations rapportées par la presse italienne, la petite famille sénégalaise basée en Italie depuis de nombreuses années a rencontré un groupe de sept hommes et deux femmes, qui tenaient deux chiens en laisse. Nabou, qui craignait pour la sécurité de ses enfants, a demandé à ces gens de mieux tenir leurs chiens. Mais ces derniers ont répondu de manière violente.





"Si vous avez peur des chiens, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici", a répondu l'un d'entre eux. «Je leur ai répondu que je suis chez moi, que c'est ma maison. Mais l'une des deux femmes a insisté, en nous disant : 'Ce n'est pas votre maison, putains de Nègres !''', a raconté Nabou.





Le groupe a ensuite réagi en insultant la famille de Nabou avant de les agresser physiquement, les enfants également. Blessés, ils ont été évacués à l'hôpital. La scène a été filmée par le mari de Nabou et cette dernière a également porté plainte à la police.





Mis au courant de cette affaire, le maire de Bologne, Matteo Lepore, a apporté son soutien à la famille sénégalaise. "C'est un épisode grave que nous condamnons fermement et pour lequel nous espérons que les agresseurs seront bientôt identifiés. Nous voulions leur dire que Bologne est leur maison et que toute notre communauté est unie dans cette famille", a réagi le maire au terme d'une audience.