Saisie de 805 kg de cocaïne : le propriétaire de la drogue identifié

On en sait un peu plus sur les 805 kg de cocaïne saisis le 22 janvier dernier au large de Dakar par la Marine nationale. La drogue appartenait à la Ndrangheta, la mafia implantée à Calabre, dans le Sud de l’Italie.



D’après le ministère espagnol de l’Intérieur, repris par Libération, «l’organisation disposait, en plus d’une base en Espagne, d’une vaste infrastructure maritime au Brésil, d’où elle affrétait des navires chargés de grandes cargaisons de cocaïne à transférer dans un point géographique de la région du Golfe de Guinée».



La même source indique que «grâce aux informations générées par les mouvements des navires de l’organisation, les enquêteurs ont pu établir que l’un des navires était chargé d’une quantité importante de cocaïne en direction de son point de déchargement».



Le navire, qui battait pavillon gambien, a été intercepté avec à son bord sept membres d’équipage, quatre Gambiens, deux Ghanéens et un Italien. Ce dernier, un certain Ciro D’aana, est présenté comme le chef du convoi. Les enquêteurs de l’Ocrtis ont pu établir ses liens avec la mafia calabraise.



Libération rapporte que cette saisie a été possible grâce à la collaboration entre les forces de sécurité sénégalaises, le Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (Maoc-N) basé à Lisbonne (Portugal), la Drug enforcement administration (DEA) américaine, la police espagnole et l’armée de l’air française. L’opération commune était nommée «Chlore 2», d’après le journal.