Sédhiou : Plusieurs véhicules et des services publics incendiés (IMAGES)

Sedhiou, vehicules brulés

Devant la situation incontrôlable qui prévaut à Sédhiou, l’armée est intervenue pour négocier avec les manifestants qui, jusque-là, ne décolèrent pas. Ils incendient des pneus et troncs d’arbres sur toutes les voies de circulation rendant la ville quasi invivable.





Ils ont brûlé 4 véhicules stationnés dans les locaux du secteur départemental des Eaux et forêts, brûlé un tricycle devant la mairie, assiégé la RTS, quadrillé l’inspection régionale des Eaux et Forêts pour y mettre le feu, caillassé les vitres de la mairie et arrosé l’inspection d’académie de pierres.





Finalement tous les services publics sont fermés pour des questions de sécurité.