Semaine nationale de la petite enfance: Un objectif d'inculquer nos valeurs dés le bas-âge à nos enfants

Lancement de la semaine de la Petite enfance au Sénégal

Réussir l'ancrage des valeurs et traditions de notre pays commence par la petite enfance. C'est dans ce sillage que s'inscrit la quinzième édition de la semaine de la petite enfance qui sera lancée ce 14 décembre par le Chef de l'Etat. Ainsi, l’édition de cette année est prévue du 14 au 20 décembre 2021 sur toute l’étendue du territoire nationale.

Cette édition s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs culturelles nationales dont le thème porte sur : « Tàggat tuut tànk yi ci sunuy jikko yu rafet ngir waajal sennug ubbiku ci àdduna ëllëg » (Eduquer les tout-petits dans nos valeurs afin de préparer leur ouverture au monde).





Cette semaine a pour principaux objectifs de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité d’ancrer les tout-petits dans les valeurs culturelles sénégalaises, promouvoir les bonnes pratiques et valeurs culturelles endogènes dans la prise en charge de la petite enfance dans toutes les plateformes DIPE. Il s’agit également, d’imprégner les tout-petits aux valeurs à travers lesquelles la nation sénégalaise se reconnaît et de développer des stratégies pour l’intervention des grands parents et des communautés pour la transmission des savoirs endogènes et le portage de l’agenda de la petite enfance.





Une occasion pour Maïmouna Cissokho, directrice de la case des tout-petits de revenir sur l’objectif de la célébration de la semaine nationale. « C’est une semaine qui est instituée par décret et nous sommes à la quinzième édition. Il s'agit de commencer cette éducation aux valeurs à la base avec les enfants de 0 à six ans. Il y a l'introduction de l'éducation religieuse avec un guide qui sera introduit et le programme national d'éducation parentale qui va nous accompagner pour l'estime de soi et d'innovation. Une série d'activités est prévue. Ainsi, durant une semaine, le pays va vibrer au rythme de la petite enfance, à travers l’organisation de plusieurs activités, notamment la journée de réflexion et des engagements, les olympiades pour enfants et la randonnée pédestre suivie d’une visite de sites et de monuments historiques, toujours pour les enfants, a-t-elle détaillé.





Pour ce qui concerne la particularité de cette édition, elle affirme : « Nous assistons à des incidents et comportements qui n’ont pas un rapport avec nos valeurs culturelles et religieuses. Une occasion pour nous de lancer ce chantier avec l’appui de toute la communauté pour que aujourd’hui, on puisse réussir cette éducation des valeur dès le bas-âge », a-t-elle expliqué.