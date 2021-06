Tentative d'arnaque : Le ministère des Finances alerte les usagers

Le ministère des Finances et du Budget attire l'attention du public sur des tentatives d'arnaque. Il s'agit de messages partagés sur les réseaux sociaux ou envoyés par courriel tendant à faire croire que le ministère attribue des financements à des entreprises.



Les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo soutiennent qu'il n'en est rien. Le MFB invite ainsi les citoyens à la vigilance et à se rapprocher des services de l'Etat qui s'occupent de financement pour ces questions.



Le ministère dit se réserver le droit de saisir la justice pour préserver son image et l'intérêt des usagers.