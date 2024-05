Thiès - Entreprises minières : La non effectivité des fonds alloués aux collectivités territoriales décriée

Avec 91 milliards FCFA injectés sur les 275 milliards FCFA dans le budget de l'État en termes de contribution 2022, la région de Thiès prouve, à suffisance, sa position de 1ère zone minière au Sénégal.





«Presque 53'33% de contribution des sociétés du secteur minier sont détenus par les entreprises qui sont au niveau de la région de Thiès», relève le directeur des Mines du Sénégal, Muhammadou Ndour, qui assistait à une rencontre de partage des résultats du rapport ITIE 2022, sur le thème : «Gestion des conflits et Contenu local», entre les membres du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) et les élus locaux de la région de Thiès.





«Avec une masse salariale de 52 milliards FCFA pour 4399 employés, en 2022, le secteur minier régional s'est également bien illustré dans le contenu local», soutient M. Ndour, qui relève «la contribution en termes de contenu local qui tourne autour de 762 milliards FCFA dont 155 milliards FCFA pour les entreprises qui sont au niveau de Thiès en termes d'acquisition de biens et de fournitures de service».





Seulement, Muhammadou Ndour de regretter, au nom de Mme Marième Diawara Thiaw, Coordonnateur-Secrétaire permanent du CN-ITIE, «la non effectivité des fonds alloués aux collectivités territoriales qui reste la fausse note». Le directeur des Mines du Sénégal dit constater qu' «il y a des blocages, parce que si on prend le fonds d'appui de péréquation aux collectivités territoriales, depuis 2019 les dossiers interministériels ont été signés par les trois Ministères en charge des Mines, des Collectivités territoriales et des Finances».