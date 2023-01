Thiès - Litige foncier à Silmang : Unité 5 hurle son désespoir et menace

La rencontre qui était prévue autour d’un litige foncier, ce jeudi 12 janvier 2023, entre la gendarmerie, la Sn-Hlm et les populations riveraines, dans la zone de Silmang rebaptisée Unité 5, avec un grand risque de confrontation, n’a finalement pas eu lieu. Seules les populations étaient présentes sur les lieux, avec à leur tête le coordonnateur du collectif des habitants des Unités 3 et 5, Ndiaye Diouf, qui considère que « ce qui nous oppose à la Sn-Hlm, c’est qu’elle veut récupérer les terres de nos grands-parents qui nous ont légué des hectares ». Mais, prévient-il, « quelle que soit la situation qui va se présenter, dans n’importe quel cas de figure, on ne va pas se laisser faire », parce que, renseigne-t-il, « nous détenons par devers nous tous les documents nécessaires, obtenus, entre autres services, au niveau du tribunal, lequel a déjà sorti une décision, au cours d’une audience publique, pour nous donner un certificat de non opposition sans appel en matière civile ». Pour dire, selon M. Diouf et ses camarades de lutte, que « ces terres-là, nos aïeuls les ont acquises depuis l'époque coloniale, c’est des terrains qu’ils avaient achetés ces à 26.000 FCFA, devant des témoins comme l’entrepreneur feu El Hadji Seydou Diallo, celui-là même qui avait clôturé les cimetières de Touba ».