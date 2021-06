Tournée économique de Macky: Accident de Mbaye Pekh et Bara Doli

Un accident vient de se produire ce mardi aux environs de Woudourou dans la région de Matam. Ce, lors de la tournée économique du Chef de l’État Macky Sall dans le Nord. Le véhicule transportant le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly s'est renversé. Ils ont été évacués au district sanitaire le plus proche. Mbaye Pekh s'en tire avec des blessures à la tête, renseigne Dakaractu.

Les autres occupants que sont Modou Bara Dolly, le chauffeur et le garde du corps qui semblent plus chanceux, se portent bien et rassurent sur leur état de santé.