Trafic de drogue à Joal : Un réseau démantelé par la BRS de Thiès

Fin de règne pour un réseau de trafiquants de drogue ! Les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès ont mis fin aux agissements de dealers qui s'activaient dans ce commerce illicite à Joal.



Suite à l'exploitation d'une information relative à un trafic de drogue au fumoir à poisson de Jaol, les hommes du commissaire Bassirou Ndiaye ont interpellé, aujourd'hui vers 10 heures, deux individus avec 02 kg de chanvre indien selon des informations exclusives de Seneweb.



En effet, le quinquagénaire, O. Ba , se disant éleveur a été pris au moment où il tentait de livrer ce produit. Et l'autre membre de ce réseau, P. Ndiaye, poissonnier, n'a pas pu échapper aux policiers.



Visés pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien, ces dealers sont actuellement en garde-à-vue dans les locaux de la BRS de Thiès.



L'enquête suit son cours.



A noter que la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) a saisi 102 kg de chanvre indien et une moto Jakarta, lundi dernier à Nianing.