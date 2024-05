Trafic de faux billets à Touba : Un marchand et un commerçant arrêtés par la police





Le commissariat spécial de Touba a déféré un commerçant et un marchand au parquet de Diourbel, pour détention et mise en circulation de faux billets de banque. Le duo incriminé a été arrêté par les hommes du commissaire principal Diégane Sène, en possession de plus de 200 000 F CFA en faux billets.





Tout a commencé lorsque le marchand D. Diop a été interpellé avec trois faux billets de 10 000 F CFA. Interrogé par les policiers, le faussaire a avoué que son fournisseur se trouve au marché Sandaga. Il a désigné B. S. Touré comme son complice dans son commerce illicite. Ce dernier a été piégé puis arrêté par les limiers. Le commerçant est tombé avec 40 faux billets de 5 000 F CFA, selon des sources de Seneweb.





Interrogé sur procès-verbal, B. S. Touré a reconnu être le propriétaire des 200 000 F CFA en billets contrefaits.









Au terme de l'enquête, les deux mis en cause ont été déférés mardi dernier au parquet de Diourbel.