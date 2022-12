Un réseau maghrébin infiltré : Samira Zaafor, ses ‘’filles’’ et son livreur de cocaïne tombent

Démantèlement d'un réseau maghrébin

Suite à une information faisant état d’un réseau maghrébin de proxénétisme, de consommation et de trafic de drogue, un élément de la Section de recherches (SR) de Dakar a infiltré le réseau en se faisant passer pour un riche homme d’affaires du nom de Fadi. Pendant plusieurs semaines, il a pu échanger avec Samira Zaafor, née le 12 mars 1981 et se disant commerçante domiciliée à Fann Hock, rapporte Libération.





Des étudiantes louées





Ayant gagné la confiance de Samira, Fadi, le gendarme infiltré, commande des filles pour une nuitée, moyennant 250 000 F CFA, par fille. Au nombre de 5, ces filles sont toutes étudiantes, souligne le journal. Et, elles sont louées à des hommes riches.





C’est ainsi que Samira a fait appel à Hajar Mssyeh, (née le 3 mars 1994 au Maroc), Myriem Migrou, (née le 10 avril 1999) au Maroc), Zahra El Ipidi (née le 28 novembre 1994 au Maroc) et Douha El Falled (née le 8 mars 1995 à Tunis), leur indiquant que le riche homme d’affaires allait organiser, avec ses riches amis, tous des gendarmes, une soirée au bord de la piscine, à Ngaparou.





Informé de la venue des filles, Fadi commande aussi de la cocaïne. Samira Zoofor contacte son livreur Abdou Aziz Ndiaye. La bande se rend alors à Ngaparou où le piège se refermera sur ses membres.