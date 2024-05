Ziguinchor : Un centre d'appareillage et de réadaptation physique ouvert à Boutoute pour les victimes de mines

Les victimes de mines du conflit casamançais peuvent désormais afficher le sourire. Plus besoin pour le bureau de l'Association des victimes de mines (ISAD-ASVM) de déplacer ses membres en Guinée-Bissau pour l'acquisition de prothèses, a expliqué le coordonnateur de ladite association, Sarany Diatta.





Selon lui, ce centre d'appareillage orthopédique va régler beaucoup de problèmes auxquels les victimes de mines de la Casamance sont confrontées depuis 2015. "Depuis 2015, c'est nous qui amenons les victimes, les personnes en situation de handicap du Sénégal, de la Casamance vers la Guinée-Bissau. Il fallait mettre quelque chose qui est conforme au rythme de la modernité, permettre aux gens de bénéficier des appareils de dernière génération ".





Au-delà des victimes de mines, d'autres personnes vivant avec un handicap de la région et même de pays voisins pourront bénéficier d'une prise en charge.





Ce centre dispose d’outils pour une bonne réadaptation physique des victimes à la pointe de la technologie, appareillage de rééducation, prothèses, équipements sportifs, entre autres. Il a été réalisé par l'entremise de différents partenaires comme le CRS-USAID, l’AJWS, HI, CNAMS et autres.





Arame Top Sène, Directrice générale de l'Action Sociale a confié que ce centre va contribuer à réduire le déficit de produits et de spécialistes dans le domaine de l'orthopédie et de la réadaptation fonctionnelle. Lors de cette inauguration la DGAS a décliné l'attente des autorités dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Arame Top Sène dit espérer la prise en charge d'au moins 600 personnes par le centre et la formation d'au moins 10 techniciens dans le domaine de l'orthopédie et des nouvelles technologies d'assistance.