16ème de finale Coupe du Sénégal : Casa Sport, Jeanne D’Arc et l’AS Douane passent, Génération Foot et l’US Gorée éliminés.

Les seizièmes de finale de la Coupe du Sénégal se sont achevés ce jeudi, marqués par les éliminations de Génération Foot et de l'US Gorée. Les académiciens de Déni Biram Ndao ont été éliminés par le Casa Sport aux tirs au but (5-4), après un temps réglementaire vierge de buts (0-0). De même, l'US Gorée a été éliminée par le CNEPS Excellence de Thiès lors de la séance de tirs au but (6 tab 5).





La Jeanne d’Arc, vainqueur du trophée a plusieurs reprises, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale en battant Africa Foot (3-0). Dans un autre match phare entre équipes de Ligue 2, l'AS Douane a éliminé Thiès FC (1-0). Dial Diop, après avoir éliminé l'Université Sporting Club de Saint-Louis (5-0) au tour précédent, a à nouveau éliminé un autre club de National 1 en battant Cayor Foot (1-0).





Malgré des difficultés en Ligue 2 où elle occupe la 13ème et avant-dernière place, Keur Madior a toutefois réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal en éliminant Avenir de Dakar (1-0).





16ème de finale Coupe du Sénégal : Résultats





Africa Foot / Jeanne D’Arc 0-3





Casa Sport / Génération Foot 0-0(5tab4)





Keur Madior / Avenir de Dakar 1-0





Dial Diop / Cayor Foot 1-0





US Gorée / CNEPS 1-1 (6tab5)