32ème de finale de la Coupe du Sénégal : Jaraaf, Casa et GF se qualifient, Linguère et Guédiawaye éliminés

La 32ème de finale de la Coupe du Sénégal a débuté mercredi et s’est poursuivie ce jeudi. Cette étape a été marquée par deux grosses surprises : les éliminations de Guédiawaye FC et de la Linguère de Saint-Louis.





Guédiawaye FC, actuellement deuxième de la Ligue 1, a été éliminé par Keur Madior, avant dernier de Ligue 2 qui s’est imposé (2-1)





La Linguère, également en Ligue 1, a subi le même sort en chutant face à Cayor Foot, une équipe de National 1, avec un score de 0-1.





Le Jaraaf de Dakar, tenant du titre, a dû passer par la séance de tirs au but pour se défaire de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Le match s’était terminé sur un score nul de 0-0, mais le Jaraaf a finalement remporté la séance des tirs au but avec un score de 4 tab à 3.





Dans les deux chocs entre clubs de Ligue 1, Génération Foot a éliminé Sonacos aux tirs au but (10-9) après un temps réglementaire de deux buts partout (2-2). De même, Casa Sport a sorti le Diambars de Saly avec un score nul de 0-0, puis une victoire aux tirs au but (4 tab à 2).





Enfin, l'équipe de Hayoo de Agnam (National 2) a créé l'exploit en éliminant l'US Rail (1-0), tandis que l'Académie Férus de Foot (division régionale) a éliminé Niarry Tally (1-0). Le tirage au sort des 16èmes de finale sera effectué ce vendredi et les rencontres sont programmées les mardi 23 et mercredi 24 avril.





