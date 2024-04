32ème finale de la coupe du Sénégal: l’As Kaffrine a corrigé Yeggo

L’AS Kaffrine, équipe de National 1 (division 3) a gagné, aujourd’hui, en 32ème de finale de la Coupe du Sénégal, celle de Yeggo, par 4-0 en Coupe du Sénégal. Le premier but a été inscrit par Papa Tall tandis que le deuxième but a été mis au fond des filets par Ibrahima Sellane. Ce dernier a cependant écopé d’un carton rouge après avoir fait scorer son équipe. In fine, le doublé de Ibou Sy a couronné la victoire de l’équipe du Ndoucoumane sur Yeggo au stade El Hadj Babacar Gaye de Kaffrine.