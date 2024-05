8es de finale Coupe du Sénégal : Dial Diop et Férus de Foot créent la sensation

Le Dial Diop sporting club et Férus de Foot ont créé la surprise lors des 8es de finale de la Coupe du Sénégal. Les deux clubs, qui évoluent en Division régionale (5e division), ont éliminé respectivement le Wallydaan de Thiès, actuel leader de Ligue 2 (2-1), et l’AS Douanes, 3e de Ligue 2 (2-0).





Un véritable exploit pour les deux petits poucets de la Coupe du Sénégal, qui sont qualifiés pour les quarts de finale.