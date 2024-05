Antonio Rüdiger: ‘’Si je joue contre Mbappé en finale…, je vais l’exploser’’

Ils n’ont pas encore joué leurs matchs de demi-finale de la Ligue des champions, mais les pronostics les envoient déjà en finale du prestigieux trophée des clubs européens. Le Real Madrid et le Paris Saint Germain, qui affronteront respectivement le Bayern Munich, ce mardi, et le Borussia Dortmund mercredi, pourraient se retrouver en finale.













Pour cet éventuel choc, un face-à-face entre le défenseur Antonio Rüdiger et l’attaquant Mbappé sera très attendu. Le joueur Real s'est exprimé à ce sujet lors d'un entretien accordé au média Carré. ‘’Il y a encore une étape avant la finale et je ne suis concentré que sur ça. Mbappé doit encore affronter Dortmund, ce qui n'est pas simple. Donc on reste concentré chacun sur la prochaine étape’’, a-t-il déclaré.