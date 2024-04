BARÇA-PSG: UNE PETITE PIQUE DE MBAPPÉ À L’ORIGINE D’UNE BROUILLE ENTRE JOUEURS DANS LES COULOIRS?

La presse catalane fait état ce jeudi d’une petite altercation des les couloirs du stade olympique de Montjuïc après la qualification du Paris Saint Germain contre Barcelone en Ligue des champions. Certains joueurs catalans n’auraient pas apprécié une phrase un peu chambreuse prononcée en espagnol par Kylian Mbappé.







Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne et auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du PSG à Barcelone (1-4) lors du quart de finale retour de Ligue des champions. Artisan de la qualification francilienne pour les demi-finales de la C1, la star du PSG aurait également déclenché une petite embrouille dans le tunnel du stade olympique de Montjuïc après la rencontre selon les informations du journal catalan Mundo Deportivo.





Après des célébrations massives avec ses coéquipiers et les supporteurs parisiens venus en Catalogne, Kylian Mbappé aurait ainsi lancé une petite pique destinées aux Barcelonais: "C’est le football et c’est sur le terrain qu’il faut parler", aurait ainsi prononcé le Français de 25 ans dans les couloirs de l’enceinte. Le tout dans un parfait espagnol.





Moment de tensions entre les deux clubs





Une phrase, un brin chambreuse et moqueuse, que Kylian Mbappé aurait glissé à un partenaire mais de manière suffisamment forte pour qu’elle soit entendue de tous dans le tunnel de Montjuïc. Toujours selon Mundo Deportivo, plusieurs joueurs du Barça auraient mal pris cette saillie du meilleur buteur de l’histoire du PSG et l’auraient suivi afin d’obtenir des explications. De là, une petite altercation aurait éclaté avec des cris, des insultes et une légère bousculade entre membres des deux clubs.





Au total près d’une soixantaine de personnes aurait été impliqué dans ce moment de tension post-qualification du PSG sans que cela ne dérape plus que de raison.









Mbappé futur madrilène et déjà dans la rivalité avec le Barça?

Aucune blessure ou vilain geste n’aurait été à déplorer d’un côté ou de l’autre et le calme a fini par revenir. Après avoir allumé la mèche, Kylian Mbappé aurait tranquillement pris Nasser Al-Khelaïfi dans ses bras pour une accolade avant de poursuivre ses célébrations avec le reste de son équipe dans le vestiaire francilien.