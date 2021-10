Barcelone : Ronald Koeman viré ?

On pensait la crise derrière eux, et le Benfica est arrivé. Tout de rouge vêtu comme une croix pour détériorer la santé des barcelonais tel le Bayern Munich avant eux. 3-0, le deuxième du nom, la Ligue des Champions est décidément bien amère pour ce FC Barcelone. La faute évidement à l’entraîneur Ronald Koeman, qui ne devrait pas se relever de cette déroute.





Une fin inévitable





Bien que Sergio Busquets ait tenté de le défendre, Ronald Koeman sait que sa direction n’est plus avec lui. Une réunion d’urgence à son sujet a même été organisée pour donner une réponse à cette situation embarrassante pour le président Joan Laporta et son board. Ce qui est certain cependant, c’est que le nom du hollandais ne devrait pas être cité en exemple. La Ligue des Champions est une manne financière pour le club Alzugrana. Une élimination au premier tour de la compétition n’est donc pas envisageable.





Un bilan mitigé





Ronald Koeman est de ce fait à deux pas de la porte. Son bilan chez les Blaugrana sera l’un des plus faméliques de ces dernières années. Seul Quique Setien a fait mieux, dans le mauvais sens du terme. 37 victoires, 10 nuls et 12 défaites pour une Coupe d’Espagne remportée, l’ancien sélectionneur des Pays Bas n’a pas réussi à être la gloire qu’il était lorsqu’il portait le maillot bleu et grenat. Buteur lors du premier sacre des catalans en Ligue des Champions, il ne revivra probablement pas cette joie de l’été 1992.





Koeman, victime de la crise