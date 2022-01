Battu par Bombardier : Balla Gaye 2 sur le déclin ?

Balla Gaye 2 vers le Declin

Battu ce samedi par Bombardier, Balla Gaye 2, serait-il sur le déclin ? Cette question mérite d'être posée au vu de la manière inhabituelle dont l'ex-Roi des arènes a affronté Serigne Ousmane Dia "Bombardier".





Depuis plus de 10 ans avec ses éclatantes victoires sur Modou Lo, Mouhamed Ndaw "Tyson", Baboye, Yekini et Tapha, Balla Gaye 2 avait l'habitude d'abréger ses combats en moins de deux minutes. Une manière téméraire, avec technique limpide et une hargne qui dépassaient ses adversaires qu'il battait à plate couture. Contre un Bombardier vieillissant (45 ans), qui dispute sa dernière année dans l'arène, Balla Gaye 2 s'est montré inoffensif. Pire encore, le fils de Double Less a été nettement dominé par un adversaire qui avait déjà réussi à le terrasser. Une chute que l'arbitre n'a pas validée.