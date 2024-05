Boy Niang-Reug Reug : premier face-à-face à l’Arène nationale, le deuxième à Dubaï

Boy Niang et Reug Reug s’affronteront le 1er janvier 2025 dans un combat organisé par Gaston Productions. Le premier cherchera à se relever de sa défaite contre Modou Lô tandis que le second, voudra rester dans la dynamique de sa victoire contre Bombardier.



Avant le jour de vérité, les lutteurs de Pikine et de Thiaroye vont se livrer à deux face-à-face. D’abord, renseigne Source A, qui donne l’information, le 28 juillet à l’Arène nationale, en marge de la finale du Championnat de lutte avec frappe (CLAF) organisé par Gaston Productions. Ensuite, poursuit le journal, au mois de septembre prochain à Dubaï.